MIHAIL BUGA: CREMAZIONE IN VALTELLINA E NIENTE CERIMONIA FUNEBRE

Data pubblicazione 12 Gennaio 2023

ALBOSAGGIA (SO) – Sabato in Valtellina la cremazione, successivamente (non ancora definiti i tempi) il trasferimento delle ceneri in cimitero a Ballabio, in forma molto probabilmente solo privata: così il mesto addio a Mihail Mugur Buga – per tutti Michele – il ballabiese di adozione scomparso in montagna all’età di sessant’anni martedì scorso, mentre tentava di recuperare i suoi amatissimi Husky, Timun e Garry.

La conferma dall’impresa di pompe funebri sondriese che si sta occupando per i figli delle tristi pratiche…

