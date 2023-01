RACCOLTA FONDI CONTRO IL MELANOMA IN RICORDO DI STEFANO BUFFONI

Data pubblicazione 12 Gennaio 2023

LECCO – Nasce dalla generosità e dal desiderio di donare speranza a chi lotta contro la malattia, la raccolta fondi destinati ad AIRC, promossa dalla lecchese Carlotta, in arte Charlotte, Cogliati in ricordo del compagno Stefano Buffoni di Malgrate, strappato alla vita a 35 anni appena compiuti. Un’iniziativa che ha qualcosa di grande e di speciale per la sua genesi e per la rete di solidarietà che sta creando.

Carlotta, infatti, a un anno dalla scomparsa di Stefano nel 2021, ha dato vita al progetto editoriale By Your Side – La mia vita insieme a te, una raccolta 2.0 di racconti sulla loro storia d’amore ripercorsa in capitoli, inviati uno a settimana tramite newsletter.