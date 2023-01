VARIANTE DI PRIMALUNA. RIUNIONE, SOPRALLUOGO E UNA MEZZA PROMESSA: “RISPARMIARE” CORTABBIO

Data pubblicazione 14 Gennaio 2023

PRIMALUNA – Incontro tecnico-burocratico, quindi ispezione sui luoghi interessati dal progetto e infine un “prolungamento”, fin sulla ‘derelitta’ Taceno-Bellano.

Protagonista su tutti l’ingegner Luca Piacentini con lo staff della Associazione Temporanea di Imprese – formata da Piacentini Ingegneri Srl di Casalecchio di Reno, Gis Design Srl di San Giovanni La Punta e Artec Associati Srl di Taormina – che si è aggiudicata il bando per la progettazione della cosiddetta tangenziale di Primaluna. L’incontro con gli amministratori di Provincia e Comuni interessati in Centro Valle pare avere convinto tutti, l’esperto ha detto che cercherà soluzioni per capire come realizzare tutto il tracciato, risparmiando e ottimizzando il percorso. A partire dal “taglio” dello svincolo a Cortabbio (aspetto come noto criticatissimo dai residenti e non solo), rimedio che da un lato eviterebbe caos, inquinamento e quant’altro nella frazione di Primaluna e dall’altro costituirebbe appunto un primo discreto risparmio sui costi.

Del resto, la società incaricata studierà tutta la progettazione e dunque proverà a immaginare come arrivare fino in fondo (vale a dire al confine tra i territori comunali primalunese e di Cortenova, dopo la Carrozzeria Polvara per intenderci). “Se riusiamo a mettere insieme migliorie e risparmi, proviamo a finire tutta l’opera”, pare essere lo slogan del dopo riunioni di venerdì 13 – alla faccia delle superstizioni.

All’ingegner Piacentini oltretutto la Valsassina piace assai e dunque nei suoi intenti c’è una variante che rispetti il territorio senza impattare sull’ambiente – definito “una bella zona della quale salvaguardare al meglio i prati, la piantumazione e tutto”.

A seguire, dopo riunione “politica” e sopralluogo in Centro Valsassina, anche una ispezione per visionare lo stato (pietoso, ndr) della Taceno-Bellano. Un altro tratto di strada della quale si occuperanno i progettisti della sopracitata Piacentini Ingegneri Srl.

RedViab

Immagini di repertorio