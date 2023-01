VAM RACE MOGGIO: ARGENTO PER IVAN TESTA AGLI ITALIANI DI CICLOCROSS

Data pubblicazione 16 Gennaio 2023

ROMA – I due atleti del sodalizio di Moggio della Vam Race, Ivan Testa e Marco Guerriero, sono scesi nel Lazio, esattamente ad Ostia Antica, per partecipare, sabato 14 gennaio, ai campionati Italiani di ciclocross.

Prima giornata dedicata alle gare riservate ai Master. Un’altra prova convincente da parte del biker di Lecco, Testa, che si è dovuto accontentare, per la quarta volta, del secondo posto, preceduto dal solito Massimo Folcarelli vincitore nei master 4 (45/49).

“Devo affermare che Folcarelli è inarrivabile soprattutto quando trova un percorso asciutto. A questi Italiani non ci sono state componenti meteo particolari per poter, in qualche modo, dare fastidio al vincitore. Onore al merito ed ha vinto il più forte. Ho disputato un’ottima gara, impegnandomi fino all’ultimo giro per conquistare il secondo posto. Va bene così e sono contento anche della prova di Marco atleta alla sua prima esperienza ad un Tricolore di ciclocross”.

L’atleta olginatese ha concluso decimo nella prova riservata ai Master 2 (35/39). “Ero alla mia prima esperienza tricolore e non sapevo cosa avrei affrontato soprattutto come avversari. Il mio obbiettivo era entrare nei dieci. Chiudo decimo – conclude Guerriero – e va bene così e ci tengo a complimentarmi con Ivan che ha disputato un Italiano impeccabile”.