INTROBIO/CHIUSA PER MANUTENZIONI LA FALESIA ALLA ‘CASA DELLE GUIDE’

Data pubblicazione 19 Gennaio 2023

INTROBIO – Con Ordinanza sindacale è stata chiusa la falesia di arrampicata in località Cantaliberti, a Introbio nei pressi della “Casa delle guide”. A richiedere il provvedimento proprio l’associazione “Mountain dream guide” che ha in gestione la struttura e la parete di roccia.

Il divieto di accesso alla falesia consentirà all’associazione di eseguire lavori di manutenzione straordinaria per ripristinare la sicurezza della palestra a cielo aperto e anche di intervenire per realizzare una ferrata alpinistica. L’Ordinanza resterà in vigore sino al termine dei lavori.