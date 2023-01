IL SONDAGGIO: DUE TERZI DEI NOSTRI LETTORI VOTERANNO ALLE REGIONALI

Data pubblicazione 19 Gennaio 2023

VALSASSINA – La tradizionale consultazione on line di VN ha chiesto per una settimana ai lettori un’opinione sulle imminenti elezioni regionali – in programma il 12 e 13 febbraio prossimi.

Di seguito vi proponiamo il risultato dettagliato del sondaggio, con il 66% dei partecipanti che hanno scelto “Voterò, come sempre”, mentre la componente “negativa” raggiunge solo il 22% sommando chi non voterà per la prima volta e chi non lo farà “come sempre”. Nel box che trovate alla destra della home page potete già esprimervi sulla nuova consultazione – che avrà termine giovedì prossimo, 26 gennaio. Questa volta si parla della vicenda del Centro di accoglienza per migranti alle Casere ( Maggio di Cremeno). ELEZIONI REGIONALI 2023 Voterò, come sempre (66%, 202 Voti)

Non voterò, come sempre (11%, 32 Voti)

Non voterò per la prima volta (11%, 32 Voti)

È sempre il solito magna-magna (10%, 30 Voti)

L'argomento non mi interessa (2%, 7 Voti)

Voterò per la prima volta (0%, 1 Voti) Totale votanti: 304 Loading ... Loading ...

.

> TUTTI I SONDAGGI DI VALSASSINANEWS