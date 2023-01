“TRÀ FÒ GENER”. QUESTA SERA A PASTURO TRIPPA, SFILATA E FALÒ

Data pubblicazione 28 Gennaio 2023

PASTURO – Questa sera, sabato 28 gennaio, la comunità di Pasturo scaccia l’inverno con la sfilata e il falò della tradizionale notte del “Trà fò gener”. L’appuntamento è alle 18.30 in oratorio per la trippa da asporto, alle 20.15 di nuovo in oratorio per la partenza della sfilata che percorrerà le vie del paese per concludersi al cospetto del falò nei prati antistanti il cimitero. A concludere l’evento vin brulè e the caldo con gli alpini.