SCI DI FONDO: LAURA COLOMBO TERZA NELLA COPPA ITALIA RODE A SCHILPARIO

Data pubblicazione 28 Gennaio 2023

SCHILPARIO (BG) – Laura Colombo, classe ’99 cresciuta nello Sci Club Primaluna, ha disputato un’ottima prova nella gara di Coppa Italia Rode di sci di fondo a Schilpario, in provincia di Bergamo, sulla pista ‘Degli Abeti’.

Colombo, che difende i colori del Centro Sportivo Esercito, ha ottenuto infatti un importante terzo posto nella tecnica libera sui 5 km. In testa per buona parte di gara, alla fine ha dovuto cedere a Marina Bellini e a Stefania Corradini.

Martina Bellini ha tagliato il traguardo in 13’36’’9, davanti a Stefania Corradini del Nordic Team Sottozero (13’40’’5) e appunto la compagna di gruppo sportivo, Laura Colombo (13’48’’1). Si è fermata ai piedi del podio l’alpina Emilie Jeantet (13’53’’), prima tra le Under 23, seguita da Maria Eugenia Boccardi (Under Up Ski Team Bergamo; 14’09’’), con Giulia Negroni (Clusone; 14’18’’2) che è andata a completare il podio di categoria.

In campo maschile, Giuseppe Montello ha disputato i 7,5 chilometri di gara in 17’37’’8, precedendo Lorenzo Romano dei Carabinieri (17’51’’4) e l’altro alpino Martin Coradazzi (17’54’’1). Con l’ottavo tempo assoluto, Nicolò Cusini dell’Esercito (18’22’’2) ha conquistato la prima posizione tra gli Under 23, davanti al carabiniere Benjamin Schwingshackl (18’24’’4) e a Luca Compagnoni dell’Under Up Ski Team Bergamo (18’31’’3).