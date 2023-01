Data pubblicazione 29 Gennaio 2023

LECCO – “Battistini non si muove”. Lo dice a chiare lettere Luciano Foschi (nella foto in copertina) prima della partenza della squadra per Mantova.

I blucelesti affronteranno i biancorossi questo pomeriggio alle 14.30 ma a tenere banco è il mercato, a poche ore dalla chiusura della sessione invernale.

Out oggi alle 14:30 ben quattro calciatori del club di via don Pozzi: oltre ai tre squalificati (Ilari, Maldini e …