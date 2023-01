Data pubblicazione 29 Gennaio 2023

MANTOVA – Trasferta amara per il Lecco di Luciano foschi che, privo di 4 effettivi tra squalifiche e l’importante infortunio di Battistini tornano in riva al Lario con un classico quanto pesante 2-0 firmato da Bocalon e Guccione – quest’ultimo su rigore. Prima del fischio d’inizio osservato un minuto di silenzio in ricordo dell’ex presidente federale Carlo Tavecchio, scomparso ieri.

LA CRONACA

Bocalon era stato nel mirino del Lecco in campagna acquisti. Peccato non sia arrivato: ci …

>L’ARTICOLO COMPLETO SU LECCO NEWS