ALTRI LAVORI IN VISTA: PROCEDE L’ITER PER LA NUOVA ROTONDA A TACENO

Data pubblicazione 1 Febbraio 2023

TACENO – I progettisti sono gli stessi della cosiddetta “variante di Primaluna“, di cui si è parlato oggi nella sede dell’amministrazione provinciale.

Sempre in Provincia, il Comune di Taceno ha incontrato in mattinata la Piacentini Ingegneri Srl di Casalecchio di Reno (BO) per proseguire il ragionamento sulla nuova rotonda in località Stalle dei Piani – della quale si occuperà a livello progettuale proprio lo studio emiliano.

Si parla della rotatoria che eliminerà la pericolosa deviazione dalla SP62 verso Tartavalle-Bellano, all’inizio dell’abitato di Taceno (in copertina).

Individuata con la società bolognese la bozza del progetto, dunque confermato, il piano procede con l’obiettivo di ottenere la fattibilità entro marzo; successivamente, il Comune di Taceno dovrà procedere all’acquisizione delle aree interessate e alla fine la Provincia realizzerà l’opera – auspicabilmente all’inizio del 2024. Il costo complessivo non è stato ancora definito.

RedVN