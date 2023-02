SCIALPINISMO, UN PODIO PREMANESE AGLI ITALIANI GIOVANI

Data pubblicazione 6 Febbraio 2023

VAL TARTANO (SO) – Domenica 5 febbraio in Val Tartano, organizzati dall’omonimo Sci Club, i Campionati Italiani Giovani di scialpinismo con gli atleti delle Alpi Centrali protagonisti. Dei sei titoli in palio nelle varie categorie, qattro sono andati infatti ai ragazzi del Comitato lombardo che si conferma ancora una volta, con i suoi club, al vertice della disciplina.

Negli U16, la vittoria è andata a Gioele Migliorati (SC Presolana), che ha preceduto Luca Bazzani (Sc Bagolino), secondo, e Thomas Berdardi (Valle Varaita) giunto al terzo posto. Tra le ragazze la vittoria è andata alla trentina Marlies Sartori (Agonistica Campiglio) davanti a Ilaria Bulanti (Polisposrtiva Albosaggia) e Chiara Gianola (Premana).

Tra gli U18, tra i maschi Erik Canovi (Polisportiva Albosaggia), protagonista ai recenti EYOF, ha conquistato il secondo titolo italiano dopo quello vertical di dicembre. Medaglia d’argento per il compagno di squadra Marcello Scarinzi, mentre sul terzo gradino del podio è salito Oscar Tonietti (Valle Anzasca). Melissa Bertolina (Alta Valtellina), anche lei medagliata agli EYOF, si è imposta sulla veneta Martina Scola (Sci Nordico) e su Vanessa Marca (Sc Bagolino).

Negli U20, Davide Sambrizzi (Alta Valtellina) ha preceduto Gabriele Bardea (Lanzada) e Hermann Debertolis (Ski Alp Valdobbiadene). Nella pari età femminile, a dominare la gara è stata Noemi Junod (Esercito) che ha preceduto la compagna di squadra Manuela Pedrana. Terza al traguardo è risultata la valdostana Clizia Vallet (Corrado Gex).

Nelle prove promozionali Under 14 si sono imposti Caterina Carissimi (Sc Clusone) e Gabriel Marca(Bagolino), mentre tra gli under 12 a salire sul gradino più alto del podio sono stati i portacolori del Valgandino Anna Rossi e Riccardo Lanfranchi.

Fonte Fisialpicentrali