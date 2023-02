SERVIZIO CIVILE, 28 POSTI: ULTIMI GIORNI PER CANDIDARSI

Data pubblicazione 7 Febbraio 2023

LECCO – Scade alle 14 di venerdì 10 febbraio il termine per presentare la domanda per operatore volontario in progetti di Servizio civile universale.

Il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato il bando per la selezione di 71.550 operatori, volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento da realizzarsi in Italia (70.358) e all’estero (1.192). La Provincia di Lecco attuerà tre programmi di intervento in co-partenariato con Parco Nord Milano, Caritas Italiana, Acli Aps e Focsiv Volontari nel mondo, declinati in quattro progetti, con l’attivazione di 28 volontari: