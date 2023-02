BANDA DI BARZIO, RINNOVATA LA FIDUCIA AL CONSIGLIO

Data pubblicazione 8 Febbraio 2023

BARZIO – Il Corpo musicale Santa Cecilia di Barzio ha rinnovato il proprio consiglio direttivo, confermandolo nella quasi totalità dei componenti.

Per il triennio 2023-2026, il sodalizio valsassinese, sarà ancora presieduto da Mario Tagliaferri, affiancato dal vice presidente Stefano Canali, dal segretario Marta Buzzoni e dal tesoriere Sergio Camozzini. Fra i consiglieri confermati Carlo Sironi e Lorenzo Valsecchi (che mantiene anche l’incarico di vice maestro); unica nuova entrata Pierluigi Marchionni, che prende il posto di Agostino Selva. Quest’ultimo, lascia il consiglio dopo una lunghissima presenza, che nel corso degli anni lo ha anche visto assumere la carica di presidente.

“Proseguo la mia esperienza come presidente del Corpo musicale Santa Cecilia di Barzio con orgoglio ed entusiasmo – commenta il rieletto presidente – Insieme al consiglio direttivo siamo pronti ad affrontare nuove sfide che, ci auguriamo, possano portare sempre maggiori benefici alla nostra banda. In questo momento tutti noi rivolgiamo un sentito pensiero di sincera riconoscenza ad Agostino Selva per quanto fatto, in tutti questi anni, per il sodalizio”.

Già impegnati a pieno regime i componenti del direttivo e i musicanti stanno lavorando alla preparazione del prossimo importante appuntamento: il tradizionale Concerto di Pasqua, in programma domenica 9 aprile, alle 21, nella chiesa parrocchiale Sant’Alessandro di Barzio.

“Sarà un concerto davvero speciale, che sta richiedendo un notevole impegno a musicanti e maestro. Ci auguriamo che possa incontrare il favore del pubblico”, conclude Tagliaferri, ricordando che tutte le novità legate all’attività della banda verranno pubblicate sulla pagina facebook “Corpo musicale Santa Cecilia di Barzio” e sul sito internet www.bandabarzio.it.