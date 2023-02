IL CAI BALLABIO PRESENTA L’ATTIVITÀ DEL 2023. DOMENICA UNA ESCURSIONE AI RESINELLI APERTA A TUTTI

Data pubblicazione 8 Febbraio 2023

BALLABIO – Nella sede della sottosezione del CAI di Ballabio la serata di presentazione delle attività previste per l’anno in corso. Buona la partecipazione, sono stati spiegati gli scopi che si prefigge il CAI: condividere la passione per la montagna, insegnare ai piccoli escursionisti come ci si muove in montagna dando spazio alla socializzazione e permettendo d’instaurare nuovi rapporti di amicizia sia tra bambini sia tra adulti e il rispetto dell’ambiente.