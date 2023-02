LETTERA/”VOUCHER PER ASSISTERE GLI INVALIDI PERENNEMENTE IN RITARDO”

Data pubblicazione 12 Febbraio 2023

Sono invalida al 100% con la gravità art. 3 comma 3 (Legge 104). Sono titolare della forma Misura B2, ovvero un voucher che viene erogato ai disabili come me. In poche parole: per aiutarci a pagare chi ci assiste.

Il suddetto voucher viene erogato dalla Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera. Dovrebbe essere pagato trimestralmente. Ma io sto ancora aspettando il pagamento dai primi di gennaio. Ora siamo all’11 di febbraio e a oggi non ho ancora ricevuto nulla. Io come tutti gli altri disabili come me che fanno fede alla Comunità Montana.

Questo succede in occasione di ogni pagamento, sono perennemente in ritardo! Non è una cosa possibile perché sono soldi che ci spettano. Io e chi come me ne fa conto per far fronte alle molte spese, adesso dobbiamo sempre aspettare i loro comodi e tutte le volte la loro giustificazione è che purtroppo hanno avuto dei ritardi.

Possibile che a Lecco (lo so perché ho dei conoscenti che la percepiscono) i pagamenti sono sempre puntuali? Secondo me hanno davvero esagerato! Un mese e più, a volte due di ritardo tutte le volte è davvero troppo!

[Lettera firmata]