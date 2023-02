CALCIO, UNA “SCOSSA” PER IL CORTENOVA? SOZZI RIMPIAZZA SELVA IN PANCHINA

Data pubblicazione 14 Febbraio 2023

CORTENOVA – Svolta in qualche modo “storica” per il Cortenova, formazione impegnata in Prima categoria attualmente in grosse difficoltà e in piena zona playout.

Dopo i recenti insuccessi in serie, l’allenatore Antonio Selva – d’intesa con la società – si è dimesso dal suo ruolo di guida tecnica della prima squadra, lasciandolo al nuovo trainer Roberto Sozzi.

Lecchese ma di origini della Valsassina (i nonni erano di Baiedo di Pasturo), Sozzi è chiamato a cercare una complicata salvezza, che passa già dalla prossima delicata sfida con la Triuggese.

L’anno scorso ha allenato l’Olimpiagrenta in Promozione, ma nella sua carriera il neo coach dei gialloblu si è seduto sulle panchine di Valmadrera, Civate e Foppenico, tante stagioni tra Terza categoria e promozione.

Selva lascia per dare una “scossa” a una squadra in forte difficoltà, dopo un lungo periodo trascorso a Campiano che lo ha visto condurre per otto anni il sodalizio cortenovese.

RedSpo