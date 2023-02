MAURO PIAZZA, LA “GIOIA” POST ELEZIONI E I RINGRAZIAMENTI AI VALSASSINESI

Data pubblicazione 16 Febbraio 2023

LECCO – Un Mauro Piazza impegnato a ringraziare “5.695 volte” (tante quanti i voti di preferenza riportati in questa tornata di elezioni regionali).

Con accanto il suo forte supporter Antonio Rossi e il segretario provinciale leghista Daniele Butti, dimostrando la propria contentezza per “un risultato che dimostra come se la politica è fatta bene, se porta a risultati, non allontana le persone anzi le avvicina”.

Nel video pubblicato su Lecco News lo speciale ringraziamento per i territori di Lago e Valsassina.