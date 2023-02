È IL MILANESE FRANCESCO LUISO LA VITTIMA DELL’INCIDENTE IN GRIGNA

Data pubblicazione 19 Febbraio 2023

GRIGNA SETTENTRIONALE – È il 33enne Francesco Luiso la sfortunata vittima dell’incidente di oggi sulle pendici della Grigna Settentrionale. Il giovane, residente nel milanese, era in compagnia di un altro alpinista quando, ad una quota di circa 2200 slm, è precipitato per un centinaio di metri.

Immediati i soccorsi, con i tecnici del Cnsas coadiuvati dall’elicottero decollato da Como, ma per Francesco Luiso non c’è stato nulla da fare se non costatarne il decesso. La salma è stata poi recuperata e portata a valle.

Sui social del ragazzo sono diversi gli scatti che lo immortalano tra i monti, innevati o meno, in alcune delle sue tante scalate. Una passione che, purtroppo, gli è stata fatale.

RedCro