Data pubblicazione 19 Febbraio 2023

ALESSANDRIA – Da una parte la potentissima Juventus Under 23, ricca, famosa, appena approdata alla finale di Coppa Italia di Serie C e in casa, sul terreno alessandrino del ‘Moccagatta”; dall’altra il Lecco preceduto dalla fama del suo arcinoto “mal di trasferta”.

Ma alla fine la ragione è dei blucelesti, che con un gol per tempo e allo stesso minuto (il 43′) sbancano il campo della Next Gen e si mantengono nei piani altissimi del campionato…

> CRONACA IN AGGIORNAMENTO SU LECCO NEWS