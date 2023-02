Data pubblicazione 21 Febbraio 2023

PASTURO – Convocato in sessione straordinaria il Consiglio Comunale di Pasturo. Il sindaco Pierluigi Artana riunisce l’assemblea in seduta pubblica venerdì 24 febbraio alle 21 nell’aula consigliare per trattare la costituzione di una “Comunità energetica rinnovabile” e per comunicazioni del primo cittadino.