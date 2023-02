MEDICINA. GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO IL PAPILLOMA VIRUS IL 4 MARZO

Data pubblicazione 27 Febbraio 2023

Il 4 marzo è la Giornata Internazionale contro l’HPV, istituita nel 2018 dall’International Papillomavirus Society (IPVS).

La giornata, che lancia lo slogan #GiveloveNotHPV, ha l’obiettivo di sensibilizzare e informare sui rischi associati al Papilloma Virus Umano (HPV) e di diffondere i concetti di prevenzione e vaccinazione, sia per la donna sia per l’uomo, in modo da prevenire i tumori del collo dell’utero e altri tumori dell’area genitale e dell’orofaringe, correlati al virus.

La LILT di Como sostiene l’iniziativa proprio perché è fermamente convinta che “prevenire è vivere”.

Dr Giorgio M. Baratelli

Presidente LILT di Como