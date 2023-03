BALLABIO/LETTERA A GIUSEPPE DONISELLI: “OGGI AVRESTI COMPIUTO 70 ANNI”

Data pubblicazione 7 Marzo 2023

Eravamo in tanti in quel freddo pomeriggio del 9 marzo del 2011. Eravamo in tanti a salutarti per l’ultima volta. La chiesa di Ballabio Inferiore non bastava a contenerci tutti, molti erano rimasti fuori. D’altronde tu, Giuseppe Doniselli, per tanti ancora Beppe Selee, perché il tuo papà Mario era stato per un’intera vita il sellaio di Ballabio, eri conosciuto, molto conosciuto.

Eri nato il 7 marzo 1953 a Ballabio ed eri sempre vissuto in paese, eri andato all’asilo dalle suore, avevi fatto il chierichetto, avevi giocato all’oratorio e ogni tanto ti eri preso anche tu un “bonario” scappellotto da Don Luigi, prete partigiano, uomo dai modi bruschi, ma ricco di umanità…