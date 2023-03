SAGRA DELLE SAGRE: DALLA REGIONE UN CONTRIBUTO DI 30MILA EURO

Data pubblicazione 20 Marzo 2023

MILANO – Per il fierone di agosto nella piana tra Barzio e Pasturo Regione Lombardia ha stanziato un sostegno di 30mila euro, richiesto a fronte di un investimento di 113.100 euro da parte della Ceresa Srl, società organizzatrice della Sagra delle Sagre.

L’assessorato regionale allo Sviluppo Economico ha infatti reso noto i beneficiari del bando ‘Sostegno del sistema fieristico lombardo 2023‘, misura che finanzia 22 manifestazioni fieristiche per un investimento pubblico complessivo pari a 1 milione di euro.

Il bando intende supportare la promozione e l’animazione delle manifestazioni fieristiche del calendario lombardo per il 2023 e le fiere alla prima edizione in Lombardia, oltre allo sviluppo dell’internazionalizzazione e della digitalizzazione dei servizi offerti. “Con convinzione – ha spiegato l’assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi – continua il nostro impegno per la valorizzazione degli eventi fieristici, strategici per il tessuto produttivo lombardo grazie alla loro capacità di creare indotto”.

I progetti finanziati: