A MARGNO LA VEGLIA PER I MARTIRI MISSIONARI E SUPPLICA PER LA PACE

Data pubblicazione 24 Marzo 2023

MARGNO – Questa sera alle 20:30 nella parrocchiale di Margno la celebrazione della Via Crucis, della Veglia dei Martiri Missionari e la supplica della pace. Nella Giornata Missionaria Mondiale, celebrata lo scorso 23 ottobre, papa Francesco ha invitato a essere testimoni di Gesù, missionari nel mondo, sarà questa l’occasione per ascoltarne alcuni passaggi salienti. Secondo le informazioni raccolte dall’Agenzia Fides nell’anno 2022 sono stati uccisi nel mondo 18 missionari e missionarie: dodici sacerdoti, un religioso, tre religiose, un seminarista e un laico. Il numero più elevato si registra in Africa, seguita dall’America Latina e quindi dall’Asia. L’elenco annuale di Fides non riguarda solo i missionari in senso stretto ma cerca di registrare tutti i cristiani cattolici impegnati in qualche modo nell’attività pastorale, morti in modo violento, anche se non espressamente “in odio alla fede”.

Saranno ricordati dunque i martiri missionari. In America sono stati uccisi otto missionari: quattro sacerdoti, un religioso, una religiosa, un seminarista, un laico. Don Jose Guadalupe Rivas, i padri Gesuiti Javier Campos e Joaquín Mora, il seminarista José Dorian Piña Hernández, Pablo Isabel Hernández, don Enrique Vasquez, fra Wilberth Daza Rodas OFM, suor Luisa Dell’Orto. In Africa sono stati uccisi nove missionari: sette sacerdoti, due religiosi. Don Joseph Aketeh Bako, don Vitus Borogo, don Christopher Odia Ogedegbe, don John Mark Cheitnum, padre Richard Masivi Kasereka, don Godefroid Pembele Mandon, suor Marie Sylvie Kavuke Vakatsuraki, padre Michael Mawelera Samson, suor Maria De Coppi, missionaria comboniana italiana.