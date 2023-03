Data pubblicazione 25 Marzo 2023

Egregio direttore,

scrivo queste poche righe che vorrei fossero pubblicate sul vostro giornale.

In un periodo in cui i servizi pubblici come scuola e sanità sono spesso al centro di critiche, vorrei concentrarmi ancora una volta sul come a fare la differenza siano le persone che incontri. In particolare vorrei ringraziare pubblicamente la dottoressa Eleonora Arrigoni, che sta dimostrando non solo una professionalità eccellente, ma soprattutto

> CONTINUA A LEGGERE SU BALLABIO NEWS