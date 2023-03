SICUREZZA IN MOTO: CONSIGLI FONDAMENTALI PER I MOTOCICLISTI

Data pubblicazione 27 Marzo 2023

Quando si circola in strada, che sia a piedi, in automobile o su due ruote, bisogna sempre prestare la massima attenzione e mettere in atto tutte quelle precauzioni utili ad evitare di incorrere in spiacevoli situazioni. In particolare, quando si guida un motorino, scooter o moto l’attenzione dovrebbe essere doppia perché, anche in caso di incidente lieve o banale disattenzione, il rischio di riportare danni gravi diventa molto più elevato. Un tamponamento in auto può causare danni di minima entità alla vettura, in moto il rischio è ben maggiore.

Purtroppo gli incidenti che vedono coinvolte le due ruote registrano numeri in continua crescita e, per quanto ciascuno di noi vorrebbe vivere in serenità la propria passione, bisogna anche fare i conti con la realtà. Quali sono, dunque, le accortezze che si possono mettere in atto per evitare di incorrere in incidenti stradali o, in generale, di trovarsi in spiacevoli situazioni con il proprio mezzo? Senza dubbio il tema centrale è quello dell’attenzione alla guida, un discorso che vale ovviamente per tutti, non solo per chi guida una moto, ma quante volte ci è capitato di vedere motorini e scooter sorpassare a destra, svicolare tra i mezzi in coda o azzardare pericolosi sorpassi in curva? Anche se per definizione le due ruote vengono utilizzate soprattutto per evitare il traffico e ridurre i tempi degli spostamenti, bisogna ricordare che, come tutti gli altri veicoli, devono rispettare le norme di sicurezza dettate dal codice della strada.

Concentrazione e diligenza, dunque, in prima battuta, ma anche conoscere e saper gestire il proprio mezzo è fondamentale: uno tra gli errori più comuni, ad esempio, è quello di servirsi di uno solo dei freni. Che sia quello anteriore o quello posteriore, bisogna sempre ricordare che un freno da solo non basta a fermarsi in modo idoneo: è, invece, necessario che la moto sia sempre in equilibrio specie se ci si trova a fermarsi in modo improvviso.

Assolutamente da evitare, ovviamente, i sorpassi azzardati specie quando la visibilità è ridotta e ricordarsi sempre che per quanto bene si conosca la strada può accadere in qualunque momento che un pedone attraversi o che un’automobile faccia una manovra inaspettata: quando si è alla guida di un mezzo a due ruote, più che mai, è fondamentale ricordare che si rischia la propria vita e, di conseguenza, che l’attenzione non è mai troppa.

Di importanza vitale risulta, inoltre, aver stipulato un’assicurazione moto valida e trasparente, che non lasci spazio a clausole inaspettate nel momento del bisogno. Oggi come oggi, contrarre una polizza online è semplice e veloce: tutte le compagnie assicurative dispongono di un servizio intuitivo e veloce che permette di procedere in completa autonomia dalla richiesta di preventivo alla sottoscrizione del contratto. Tra i grandi brand oggi attivi anche online ricordiamo Verti, Linear, Zurich, Genertel, Allianz Direct: alcune di queste compagnie assicurative sono attive da moltissimi anni e conosciute soprattutto per le loro filiali, altre hanno invece raggiunto maggior risonanza proprio con il fiorire della concorrenza online. Anche se, apparentemente, l’offerta può sembrare simile tra tutte le compagnie, a fare la differenza sono piccoli dettagli che, per ciascuno, possono però rivelarsi fondamentali. Se Genertel e Verti, ad esempio, offrono uno sconto preliminare se si attiva un’assicurazione moto online (attenzione a leggere sempre i termini e condizioni, accertandosi di rispettare i requisiti per poter usufruire dello sconto), la compagnia Prima specifica che la loro polizza moto non è sospendibile se si è richiesto un pagamento del premio frazionato.

Nella scelta della compagnia assicurativa migliore, in grado di rispondere in modo più puntuale alle singole esigenze, bisogna quindi tenere in considerazione diversi fattori, tra cui sicuramente il miglior rapporto qualità prezzo, ma anche la capacità di offrire maggior efficienza nella gestione delle pratiche, trasparenza nelle clausole contrattuali e praticità nel controllo della propria polizza direttamente online dalla propria area personale.

L’assicurazione moto di Allianz Direct, ad esempio, è scelta dagli utenti per la sua ampia capacità di adattarsi alle singole esigenze, offrendo la possibilità di sottoscrivere polizze free o complete (a seconda dell’utilizzo che si fa della propria moto, se continuativo o meno) e di scegliere formule di guida in base all’età del guidatore, così da poter avere, al giusto prezzo, la copertura più adeguata alla propria situazione.