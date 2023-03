MARGNO RICORDA I MARTIRI MISSIONARI DI AFRICA, AMERICA LATINA E ASIA

Data pubblicazione 28 Marzo 2023

MARGNO – Grande partecipazione di fedeli alla veglia in ricordo dei martiri missionari nella parrocchiale di San Bartolomeo di Margno con la presenza di sacerdoti e fedeli provenienti dalle varie realtà del Decanato di Primaluna-Valsassina. La serata di preghiera è stata accompagnata dal Coro di Margno e Casargo, diretto dal maestro Gianmichele Brena e presieduta dal decano don Lucio Galbiati. La Via Crucis ha iniziato la preghiera, seguita dal ricordo dei 18 missionari che lo scorso anno hanno sacrificato la vita in Africa, America Latina e Asia – tra cui le due italiane suor Luisa dell’Orto di Lomagna, uccisa ad Haiti e suor Maria De Coppi di Valmadrera perita in Mozambico e si è conclusa con la Supplica per la Pace.

Momento significativo è stata la testimonianza della barbara uccisione di Padre Fausto Tentorio di Santa Maria Hoè, missionario del PIME strenuo difensore della popolazione indigena dall’avidità di potenti multinazionali, omicidio avvenuto nelle Filippine nel 2011. La testimonianza è stata presentata con alcuni video dal cugino Marco Cagliani dell’associazione Non dimentichiamo Padre Fausto ONLUS.

In America sono stati uccisi otto missionari: 4 sacerdoti, un religioso, una religiosa, un seminarista e un laico, in Africa uccisi 9 missionari: 7 sacerdoti e due religiosi.

