CRESIMANDI A SAN SIRO: IN 220 DALLA VALSASSINA A MILANO. I PREMANESI PROTAGONISTI NELLE COREOGRAFIE

Data pubblicazione 28 Marzo 2023

MILANO – Accompagnati dai loro catechisti e genitori, 110 ragazzini delle varie Unità e Comunità Pastorali della Valsassina guidati dal vicario per la Pastorale Giovanile don Gianmaria Manzotti sono andati allo stadio Meazza di San Siro con altri 15.000 coetanei – accolti dall’arcivescovo Delpini, i Vicari pastorali e alcuni sindaci tra cui quello di Milano Giuseppe Sala. Protagonisti nelle coreografie anche un gruppo di giovani premanesi del locale, attivo gruppo. Le Cresime in Valsassina sono in diverse date: nella Comunità Maria Regina dei Monti il 3 giugno in due turni, a Casargo-Margno il 2 giugno, il 27 maggio alle 18 a Premana, il 4 giugno alla mattina a Introbio e nel pomeriggio a Cortenova e Primaluna.

Questo lo slogan lanciato da Mario Delpini: “Ragazzi, Piazza Paradiso nasce dalla preghiera del cuore” al Meazza, davanti ai complessivi 50mila presenti per l’incontro diocesano dei cresimandi, ai quali l’Arcivescovo ha anche indicato come superare paura, pigrizia e scoraggiamento. “Il piccolissimo seme, il granello di senapa evangelico, e la grande impresa di aggiustare il mondo, creando una «Piazza Paradiso» dove è bello vivere” ha sottolineato Delpini.

“Non è solo la festa che fa di San Siro, quest’anno come sempre, il teatro di un evento unico e ricco di significato – affermano dalla Diocesi di Milano – anche se l’incontro annuale dei cresimandi con l’Arcivescovo allo stadio Meazza è, dal 1983, la festa per eccellenza degli adolescenti ambrosiani che giungono da tutta la Diocesi”.

Nel pomeriggio grigio, la pioggia risparmia il momento vissuto con l’Arcivescovo, in una data non consueta. L’entusiasmo dei 50 mila tra ragazzi, genitori, educatori, catechisti, madrine e padrini, sacerdoti, religiose, si intreccia infatti con la riflessione, la preghiera, i gesti simbolici e le coreografie, sempre colorate e vivacissime preparate per mesi dalla Fondazione degli Oratori Milanesi.

