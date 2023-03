CREMENO, CERCASI GESTORE PER IL CENTRO SPORTIVO AI PIAN DEL SOLE

Data pubblicazione 29 Marzo 2023

CREMENO – Il Comune di Cremeno cerca un gestore per il centro sportivo in località Pian del Sole nella frazione di Maggio. La concessione sarà di durata triennale e prevede un canone di 3mila euro annui.

Il centro sportivo è stato recentemente oggetto di migliorie e consta ora in due campi da tennis sintetici di cui uno adibito anche al calcetto, locale spogliatoi e servizi igienici, attrezzature ludiche con parco giochi, locale bar per somministrazione bevande e alimenti, barbecue in muratura, otto tavoli e 16 panchine in legno, due gazebo in legno e due in ferro con copertura.

La concessione avrà durata da giugno 2023 a settembre 2026 con un canone annuo di 3mila euro. Per dare seguito alla manifestazione di interesse – pubblicata all’albo comunale – c’è tempo sino alle 12.30 di martedì 11 aprile 2023. “L’avviso – spiega il sindaco Pier Luigi Invernizzi – è finalizzato a ricevere manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante”.

Al concessionario sono richieste sorveglianza e pulizia di impianti e attrezzature; manutenzione del verde; manutenzione ordinaria; gestione di attività connesse (ristoro e bar, pubblicità e sponsorizzazioni); applicazione e ristorazione delle tariffe; rispetto delle norme sul lavoro nell’utilizzi di personale, anche in forma di collaborazione o volontariato. Infine andrà garantita la concreta possibilità di utilizzo da parte di tutti i cittadini dell’uso degli impianti da parte di associazioni e società sportive che ne facciano richiesta.

RedCre