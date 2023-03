Data pubblicazione 29 Marzo 2023

BALLABIO – Ballabiesi convocati giovedì 30 marzo alle 21 al centro polifunzionale per conoscere Tranquillo Doniselli, il candidato sindaco di Ballabio Futura per le elezioni del prossimo 14 e 15 maggio. La lista civica, in minoranza nella precedente amministrazione, ha scelto un geologo in pensione, e non un politico, per competere con il sindaco dimissionario Giovanni Bruno Bussola.