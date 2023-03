MORTERONE: “NUOVI ORARI DI RICEVIMENTO IN COMUNE. MA SABATO NISBA”

Data pubblicazione 30 Marzo 2023

Scrivo a Ballabionews e a Valsassinanews per complimentarmi con il sindaco e la giunta perché dal sito ufficiale del comune di Morterone risulta che sono stati triplicati gli orari di ricevimento al pubblico e se questa è cosa buona e giusta mi pare che però non basti a nascondere le altre magagne e il piatto è ancora vuoto. Sono solo 6 ore settimanali complessive ma al sabato, il giorno più comodo per tutti e per chi ha la seconda casa, l’ufficio è sempre chiuso!

Mi spiace ma non è così che si fa per agevolare chi vi ha votato due anni fa e ci vuole più rispetto per i cittadini e per i contribuenti. Chi viene in municipio e bussa a quella porticina vorrebbe trovare, ogni tanto, uno degli amministratori comunali e non solo la zelante impiegata di turno. È successo ad altri ma anche a chi scrive la settimana scorsa è toccato di tornarsene a casa con le pive nel sacco perché in orario di apertura, in quelle due misere orette, non ha trovato né visto nessuno degli eletti. Ho saputo che nello stesso tempo il vicesindaco Formenti ha fatto una fugace apparizione in paese avendo cura di farsi notare. È colpa sua o mia che non sono stato fortunato e non l’ho beccato proprio nel quarto d’ora giusto quando rientrando da Morterone si é forse e frettolosamente affacciato alla sede comunale in quel di Ballabio?

Senza dilungarmi nel ripetere ciò che già sappiamo non posso che condividere quanto con tono accorato e severo ha scritto un apprezzato ex amministratore dell’ultima giunta dell’Antonella, intervenuto su facebook verso l’altro ancor più fortunoso componente della giunta, che così suona: “Ho letto la risposta dell’assessore Grassi, credo che non ci possano essere commenti a riguardo!!!! Io non sono residente, frequento Morterone da circa 45 anni e, a mia memoria, non ricordo una amministrazione così lontana dalle esigenze dei residenti! E qui mi fermo…..”. Come dargli torto.

Qualcos’altro aggiungo io nel ricordare che questo silenzioso e invisibile sindaco non ha ancora fatto niente per il nostro paese e non viene mai a Morterone. Mi dicono sia però puntualissimo nel farsi accreditare sul suo corrente la cospicua indennità di carica che fino ad oggi non si è meritato e tantomeno si è guadagnato.

Un residente