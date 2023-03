ADDIO PREMANA. LA ‘COLTELLERIE SANELLI’ DELOCALIZZA A CORTENOVA

Data pubblicazione 31 Marzo 2023

PREMANA – Lascia Premana la storica azienda ‘Coltellerie Sanelli’, attiva nel paese delle lame sin dal 1864. In questo momento è in corso il trasloco, una delocalizzazione anche se solo di qualche chilometro.

Dopo la vecchia officina nell’omonima via Sanelli e, dal 1987, nello stabilimento di via Risorgimento, è il momento per la ditta di raggiungere un luogo logisticamente più vantaggioso. I macchinari verranno scaricati alla ex falegnameria Grattarola, a Cortenova.

Con uno scatto e poche righe sui social il saluto a Premana: “Siamo nati nel 1864 a Premana, più di 150 anni fa. Nella vecchia officina in via Sanelli sono ancora presenti gli antichi magli e i vecchi forni che ogni giorno ci riportano alle nostre radici. Da qui, nel 1987, da Via Sanelli ci siamo trasferiti nell’attuale stabilimento che per anni ci ha fatto crescere e di generazione in generazione ci ha portato ad essere quello che siamo oggi. Quest’anno, dopo quasi 40 anni, per la Sanelli è giunta l’ora di fare un altro passo molto importante. Sta per essere scritto un altro pezzo di storia“.