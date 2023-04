CRONACA: MOTOCICLISTA CADE TRA BALLABIO E I RESINELLI, UN “INCRODATO” SUL RESEGONE

Data pubblicazione 2 Aprile 2023

LECCO/BALLABIO – Due episodi di cronaca con altrettante persone in difficoltà tra il Resegone e le pendici della Grignetta in questa mattinata assolta sui monti del Lecchese.

Un centauro è caduto dalla moto poco dopo le 11 sui tornanti della strada tra Ballabio e i Resinelli. Assistito dalla Croce Rossa Valsassina di Balisio, se l’è cavata con un codice verde – indice di condizioni che Areu classifica come “poco critiche”.

A mezzogiorno allarme sul Resegone dove un alpinista si è trovato “incrodato“, ovvero non riusciva più a muoversi; intervenuto l’elisoccorso decollato dalla base di Villa Guardia (CO). La situazione sembra sotto controllo mentre il recupero è ancora in corso.

Aggiornamenti appena disponibili, in questa stessa pagina.

RedCro