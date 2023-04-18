PASTURO, VENERDÌ SERA È CONVOCATO IL CONSIGLIO COMUNALE

PASTURO – L’amministrazione comunale di Pasturo invita i cittadini a partecipare al consiglio comunale di venerdì 21 aprile, alle 20, nell’aula consiliare del Municipio.
L’ordine del giorno:
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
2) ESAME E APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
3) COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DELLA VARIAZIONE DI CASSA APPROVATA DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 24 DEL 31/03/2023
4) RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 22 DEL 25/03/2023 AVENTE AD OGGETTO “VARIAZIONE IN VIA D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025”
5) PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2023-2025, ELENCO ANNUALE 2023 E PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2023-2024. VARIAZIONE
6) VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025. AUTORIZZAZIONE ALL’ASSUNZIONE DI MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITO DELL’ EDIFICIO SCOLASTICO “ANDREA ORLANDI”
7) REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA DELIBERA ARERA N. 15/2022
8) TARI (TASSA RIFIUTI) – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2023
9) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI – APPROVAZIONE
10) ESERCIZIO DELLA FACOLTA’ PREVISTA DALL’ART. 233-BIS COMMA 3 DEL TUEL – BILANCIO CONSOLIDATO
11) APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA SUDDIVISIONE DELLE SPESE ORDINARIE RELATIVE ALLA DIREZIONE DIDATTICA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIOVANNI BOSCO DI CREMENO TRA I COMUNI DI CREMENO, BARZIO, CASSINA VALSASSINA, MOGGIO, BALLABIO, TACENO, PASTURO, INTROBIO, PRIMALUNA, CORTENOVA E PARLASCO
12) APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E USCITE DIDATTICHE TRA I COMUNE DI CORTENOVA, PRIMALUNA, PARLASCO, CREMENO, BALLABIO, TACENO, PASTURO, INTROBIO, PAGNONA, CRANDOLA, MARGNO.