VA AL SOCCORSO BELLANESE LA LOTTERIA DELLA SAGRA DELLE SAGRE. ERA L’UNICA ASSOCIAZIONE INTERESSATA

Data pubblicazione 24 Aprile 2023

BARZIO – Sarà gestita dal Soccorso bellanese la lotteria della Sagra delle Sagre 2023. La notizia è però la perdita di interesse riguardo alla opportunità che tradizionalmente il fierone di agosto e la Comunità Montana offrono alle associazioni del territorio. Se infatti un tempo si faceva a gara per aggiudicarsi la lotteria, quest’anno non sono pervenute candidature e l’ente ha dunque affidato la gestione della sottoscrizione a premi all’associazione di pubblica assistenza lariana.

L’obiettivo del Soccorso Bellanese è raccogliere con la vendita dei biglietti il denaro necessario per l’acquisto di una nuova ambulanza, progetto avviato già con una raccolta fondi nel 2020 in previsione della “scadenza” del veicolo. Le norme regionali prevedono infatti una età massima per i mezzi deputati alle emergenze, dopo la quale vanno sostituiti e/o passati di ruolo.