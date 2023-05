BRILLANO IN ALTOPIANO LE ATLETE DELL’ ASD STELLA ALPINA DEL VOLLEY

Data pubblicazione 1 Maggio 2023

CREMENO – Concluso il campionato autunnale del volley Csi nostrano, l’A.S.D Stella Alpina – realtà nata nella primavera del 2013 con l’obiettivo di avvicinare i giovani e i giovanissimi dell’Altopiano Valsassinese e non solo allo sport e alla socialità -, si è schierata ai nastri di partenza con due formazioni di atlete, le Allieve e le Under 13. La categoria Allieve è stata divisa in tre gironi da sette squadre ciascuno in cui le ragazze guidate dal duo Vannucci-Conti hanno battagliato nel Girone A scontrandosi con i team dell’A.S Premana, del C.S Cortenova, del G.S Aurora San Francesco, della Lecco Alta, della Futura 96 e della Polisportiva 2001.

Al termine delle dodici partite e quindi della regular season, il club dell’Altopiano si è classificato al sesto posto con nove punti, frutto di tre vittorie e nove sconfitte con 11 set vinti e 28 persi, 749 i punti fatti ed 892 quelli subiti. Ora le allieve saranno impegnate nella Coppa Primavera di categoria, dove sfideranno il San Luigi di Cernusco Lombardone, il G.S.O Sirone, la Polisportiva Bellano ed il Team Alto Lambro con partite di sola andata.

Passiamo alle più piccole del sodalizio valsassinese, le terribili Under 13 che tanto bene hanno fatto in questa stagione. La categoria Under 13 è stata divisa in due gironi da sei squadre ciascuno. Le ragazze seguite dal quartetto Pozzoni-Plati-Trainini-Marongiu sono state inserite nel Girone A dove hanno sfidato le pari età della Polisportiva Bellano, del C.S Abbadia Lariana, del G.S.O V Unite, della Polisportiva Esino Lario e della Polisportiva 2001.

Con il terzo posto ottenuto al termine della regular season, frutto di sette vittorie e tre sconfitte (21 set vinti, 9 set persi, 669 punti fatti e 559 quelli subiti) le ragazze hanno ottenuto il pass per accedere alla fase successiva. Un format che prevedeva che le prime tre classificate del Girone A si scontrassero con le prime tre del Girone B in un girone unico di andata e ritorno con finalissima fissata per il 6 Maggio che decreterà il team campione provinciale (finale secca tra Pol.2001 e G.S San Luigi Cernusco Lombardone, i due team che si sono classificati al primo e secondo posto del “girone play-off”).

Nel girone utile per staccare il passaggio per la finalissima, le Under 13 hanno ben figurato terminando la fase al quarto posto (4 vittorie, 6 sconfitte, 660 punti fatti e 640 punti subiti) arrivando a soli 4 punti dal duo di testa. Ora le ragazze si getteranno a capofitto nell’avventura della Coppa Primavera Under 14. Sfideranno ragazze più grandi, sarà sicuramente un’esperienza formativa soprattutto in ottica futura. Il team della Stella Alpina è stato estratto nel Girone A dove battaglierà con l’Aurora San Francesco, la Futura 96, l’Oratorio 2B di Brivio, l’U.S Orobia Robbiate e con la Valletta Volley di Santa Maria Hoè con sfide secche di sola andata.

Da segnalare con orgoglio che prima di iniziare questa nuova avventura le Under 13 hanno partecipato al torneo Spring 2023 organizzato dal G.S.O V Unite di Olginate in data 25 Aprile. Le nove ragazze, seguite a bordo campo dal duo Pozzoni-Marongiu e dagli inseparabili genitori sono riuscite a portarsi a casa il trofeo al termine di un percorso quasi netto: cinque vittorie e una sola sconfitta nel girone che non ha precluso però l’arrivo in finale. La finalissima sul campo in cemento dell’oratorio di Villa San Carlo è stata combattuta, sicuramente il match più entusiasmante di tutta la manifestazione. In campo il sestetto dell’Altopiano ha ribattuto colpo su colpo alle forti avversarie del Roncello, ragazze fisicamente ben messe e fresche dell’esperienza in Under 14.

Al termine dei due tempi da sei minuti ciascuno, il tabellone segnava il punteggio di 18-15 in favore della Stella Alpina, servizi forzati, ricezioni pulite, attacchi esplosivi e difese da urlo, così le ragazze sono riuscite a far loro la finale contro le uniche avversarie che durante il girone erano state in grado di batterle (18-12). Al termine della manifestazione, dopo una merenda unitaria, le premiazioni di tutte e dodici le squadre invitate (sei per il calcio e sei per la pallavolo) e i ringraziamenti da parte dell’organizzazione.

L’A.S.D Stella Alpina è alla ricerca di istruttori, allenatori, accompagnatori e volontari che possano dare una mano al sodalizio per far sì che questo bel progetto continui. Il gruppo organizza poi degli Open Day di volley, dall’8 Maggio al 5 Giugno, tutti i lunedì dalle 18.30 alle 20.30 presso il palazzetto dello sport di Barzio (categoria allieve annate 2007/2008/2009).

Dal 2 Maggio al 6 Giugno tutti i martedì dalle 18.30 alle 20.30 presso le scuole medie di Cremeno (annate 2010/2011). Dal 3 Maggio al 31 Maggio tutti i mercoledì dalle 17.00 alle 18.00 presso il palazzetto dello sport di Barzio (annate 2012/2013/2014).

Le squadre della stagione 2022/2023:

Allieve: Allenatori Felice Vannucci, Maria Santina Doniselli e Massimo Conti, arbitro casalingo Massimo Conti, atlete: Chiara Gabriella Bifaro, Martina Brustolon, Angela Colombo, Chiara Combi, Matilde Combi, Elisa Conti, Chiara Librizzi, Annalisa Locatelli, Angelica Melesi, Carolina Palma, Sofia Stefanolli, Alessia Tarchini e Greta Piras.

Under 13: Allenatori Marco Pozzoni, Giovanni Plati, Chiara Trainini e Marco Marongiu, arbitro casalingo Giovanni Plati, atlete: Elena Combi, Erica Arrigoni, Sara Tarchini, Sarah Rusconi, Caterina Casati, Asia Maria Valerio Labbia, Anna Manzoni, Giulia Pali, Giada Invernizzi, Lucrezia Locatelli, Laura Esposito, Rachele Invernizzi, Sharon Giovanna Vona ed Emma Molon.