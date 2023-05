LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ QUESTA SETTIMANA A LECCO

Data pubblicazione 2 Maggio 2023

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da martedì 2 a domenica 7 MAGGIO 2023.

piazza MAZZINI, dal 2 al 12 maggio, parziale restringimento della sede stradale per lavori di scavo e posa del cavo della fibra;

piazza MANZONI, dal 2 al 12 maggio, parziale restringimento della sede stradale per lavori di scavo e posa del cavo della fibra;

piazza DELL’ORO, tratto all’altezza del civico 1, dal 2 al 10 maggio, restringimento della sede stradale per lavori di collegamento alla rete BT;

via FOGAZZARO, dal 2 al 10 maggio, restringimento della sede stradale per lavori di collegamento alla rete BT;

via CALDONE, il 5 e il 6 maggio, parziale restringimento della sede stradale per lavori di riparazione al pozzetto della rete idrica;

via PONCHIELLI, il 4 e il 5 maggio, parziale restringimento della sede stradale con istituzione di senso unico alternato regolamentato tramite movieri per lavori di allaccio alla rete fognaria;

via MARSALA, il 5 e il 6 maggio, parziale restringimento della sede stradale per lavori di riparazione al pozzetto della rete idrica;

via PONCIONE, dalle 9:00 alle 17:00 dal 2 al 5 maggio, lavori divisi in due fasi per intervento di posa del cavo telefonico:

il 2 e il 3 maggio , tratto tra corso Emanuele Filiberto e via Cimarosa, divieto di transito veicolare, mentre nel tratto compreso tra via Cimarosa e via Ponchielli, istituzione del doppio senso, in più su tutta la via, istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata permanente su ambo i lati;

, tratto tra corso Emanuele Filiberto e via Cimarosa, divieto di transito veicolare, mentre nel tratto compreso tra via Cimarosa e via Ponchielli, istituzione del doppio senso, in più su tutta la via, istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata permanente su ambo i lati; il 4 e il 5 maggio , tratto compreso tra via Cimarosa e via Ponchielli, divieto di transito veicolare, mentre nel tratto compreso tra via Cimarosa e corso Emanuele Filiberto, istituzione del doppio senso di marcia e istituzione dello stop all’intersezione con corso Emanuele Filiberto, in più su tutta la via, istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata permanente su ambo i lati;

via PALESTRO, dal 2 al 7 maggio, restringimento della sede stradale per lavori di collegamento alla rete BT;

corso MATTEOTTI, corso MONTE SANTO, via BAINSIZZA, via CARLO MAURI, via VERCELLONI, via CROLLALANZA, via DEI PARTIGIANI, via DEL SEMINARIO, via F.LLI BANDIERA, via GORIZIA, via MENTANA, via MONETA, via ORLANDO SORA, via OSLAVIA, via PANIGADA, via PLINIO, via TONALE, via VINCANINO e via VOLONE, dal 2 al 13 maggio, parziali restringimenti per ripristini definitivi del manto stradale;

via SANT’EGIDIO, via DON LUIGI MONZA, via LUERA, via GORIZIA, via SAVERIO FRITSCH, via PADRE DOMENICO MAZZUCCONI, via DON GIOVANNI MINZONI, via AI POGGI, via MONSIGNOR GIUSEPPE POLVARA 15, via ASPROMONTE, via BEZZECCA, via LEONARDO DA VINCI, via LAZZERETTO, via CAPRERA, via TRIESTE e via LAMARMORA, dal 3 al 17 maggio, parziali restringimenti per ripristini definitivi del manto stradale;

– pulizia notturna, dalla mezzanotte alle 6:00 del mattino, tra lunedì 1° e martedì 2 maggio, istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, nelle aree pubbliche di parcheggio di via Dell’Isola, via Sant’Ambrogio, via Movedo BONACINA, via Besonda Inferiore CALEOTTO, via Vercelloni CASTELLO, corso Matteotti CASTELLO, via Don Morazzone CHIUSO, via Valsassina, via Don Ticozzi BIONE, e via Plinio SAN GIOVANNI.

Si segnala la chiusura al traffico su SS 36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA dal km 49+770 al km 49+787, nello svincolo di Lecco Bione sulla rampa d’ingresso da Via Ticozzi, dal 2 al 4 maggio, a partire dalle 21:00 alle 05:30 del giorno successivo.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371