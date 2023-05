CADUTE SUI SENTIERI DELLA VALLE: SOCCORSI IN VAL BIANDINO E A TACENO

Data pubblicazione 2 Maggio 2023

VALSASSINA – Due interventi di soccorso nel primo pomeriggio di oggi sui sentieri della Valsassina.

Poco prima delle 14 l’elicottero di Areu è decollato da Sondrio per raggiungere un uomo di sessant’anni caduto in Val Biandino, nei pressi del rifugio Tavecchia; circa 30 minuti dopo ancora un episodio di cronaca, su un terreno impervio nel territorio di Taceno. La persona che si era persa e risulta ferita in questo caso è trattata in codice giallo, sul posto Soccorso Alpino e Vigili del Fuoco.

Aggiornamenti non appena disponibili, in questa stessa pagina di VN.

RedCro