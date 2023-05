50 ANNI DI ALBERGHIERO. DA CASARGO AL MONDO, EX STUDENTI DI SUCCESSO

Data pubblicazione 5 Maggio 2023

CASARGO – Festeggiamenti ieri sera per il 50° Anniversario di Cfpa di Casargo, Centro di Formazione Professionale Alberghiero. Traguardo storico celebrato con una tavola rotonda con ex studenti, attualmente professionisti di successo, e imprenditori del settore per parlare in prima persona del rapporto che li lega all’istituto di formazione alberghiera. La giornata si è quindi conclusa con una cena gourmet aperta al pubblico, in cui i giovani allievi hanno potuto esprimere e mostrare tutto il loro potenziale servendo più di 150 ospiti. Iniziative, queste, volte a veicolare un forte messaggio per valorizzare un’eccellenza territoriale.

Gli eventi hanno avuto inizio nel pomeriggio con una tavola rotonda nel nuovo auditorium della scuola. L’occasione, aperta a studenti e genitori, è stata organizzata per dare la possibilità di ascoltare le preziose testimonianze di imprenditori di successo che, grazie alla eccellente formazione conseguita al Cfpa Casargo, hanno creato un profondo rapporto di lavoro con i ragazzi della scuola: “La mia storia è fortemente legata a Cfpa Casargo, io sono partito da questa scuola nel lontano 1994, quando la scuola era davvero piccola. Subito dopo aver finito la formazione, ho avuto la possibilità di iniziare a lavorare in una realtà con due Stelle Michelin. Ci vuole serietà e ci vuole qualcuno che educhi i ragazzi alla serietà e ai sacrifici richiesti da questa professione, ma i risultati arriveranno con il tempo”. Queste sono state le parole di Luca Mozzanica, chef executive del ristorante “Amandus” di Villa Lario Resort di Mandello, per testimoniare come ha avuto inizio la sua carriera lavorativa.

Sono intervenuti anche il presidente di Lariofiere Fabio Dadati e Gianni Tabadini, chef dell’agriturismo La Fiorida in Valsassina, portando le proprie testimonianze per sottolineare l’eccellenza della formazione di Cfpa Casargo e per fornire uno spaccato delle esigenze del settore e della professione.

Tra gli argomenti trattati, particolare importanza è stata data anche al tema Zero Sprechi, Sostenibilità e Qualità nel reperimento delle materie prime, oltre che nell’impostazione dell’attività ristorativa. Si è parlato dell’inserimento, della crescita professionale e del valore aggiunto che i professionisti del settore hanno potuto verificare con mano avvalendosi dei talenti formati al Cfpa: “Ho lavorato tanto con i ragazzi del Cfpa di Casargo che usciti dalla scuola sono arrivati da noi, inizialmente per stage estivi, e ora stiamo crescendo insieme. Io mi sento la mamma di tutti questi ragazzi. Sono davvero contenta del rapporto che si è creato: non potrei fare questo lavoro se non potessi contare su questi ragazzi”. Con queste parole, l’imprenditrice Silvia Nessi, che dirige il bistrot Mamma Ciccia di Mandello e il ristorante Texture, ha commosso la platea per il profondo rapporto che la lega alla scuola di Casargo.

Terminati gli interventi degli imprenditori, sono stati invitati gli ex allievi a testimoniare, tra forti emozioni e grandi sorrisi, i ricordi e il rapporto che da anni li lega a questa scuola che ha rappresentato il punto di partenza per una carriera lavorativa segnata da grandi successi, come raccontano le parole del giovanissimo Filippo Valsecchi: “Dopo il 2019, anno in cui ho vinto il mondiale di pasticceria, ho deciso di affermarmi in questo settore e, insieme ad altri pasticceri professionisti, tra cui Iginio Massari, abbiamo fondato l’A.P.E.I. (Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana)”.

In conclusione a questo incontro non sono mancate le testimonianze delle istituzioni, che da sempre supportano e credono in questo istituto di formazione: “Qualche anno fa ho festeggiato il mio 50° anniversario di matrimonio con 250 invitati e alcuni di voi hanno contribuito all’evento. Mi avete fatto fare una bellissima figura e vi richiamerò quando dovrò organizzare un nuovo evento”. Queste la parole che Plinio Agostoni, presidente di Confindustria Lecco e Como, ha speso per elogiare i ragazzi del Cfpa di Casargo.

A seguire una cena con live showcooking, organizzata dai ragazzi del Cfpa Casargo in collaborazione con scuole partner italiane e straniere. Gli studenti sono riusciti a restituire al pubblico un’esperienza di altissimo livello, in grado di unire cucina gourmet e vini di eccellenza arrivati direttamente dalla Francia, il tutto accompagnato da uno spettacolo gastronomico tenuto in live dai ragazzi di Cfpa Casargo durante la cena.

Oltre che un’occasione conviviale per entrare nello spirito della scuola, quella di giovedì sera è stata un’importante discesa in campo per i giovani studenti che hanno voluto e sono riusciti a dare il meglio di se stessi per offrire un servizio di ristorazione completo e di primo livello, così come appreso durante il percorso formativo nell’istituto Cfpa di Casargo.

La cena è stata introdotta e presentata dalle parole del direttore Marco Cimino: “Stiamo giungendo al termine di questo 50° anno scolastico del Cfpa di Casargo. Questo è stato un anno ricco di grandi soddisfazioni, iniziative ed eventi che non solo hanno coinvolto i ragazzi, ma tutto l’Istituto. Vorrei ringraziare, in modo particolare, tutte le famiglie che ogni giorno ripongono in noi la loro fiducia e ci sostengono in questo percorso di educazione rivolto ai loro ragazzi”.

Il menu gourmet, composto da quattro portate di alta cucina, è stato intervallato da importanti interventi istituzionali. Alla cena, infatti, hanno partecipato anche Alessandra Hofmann, presidente della Provincia di Lecco e Mattia Micheli, vicepresidente della Provincia di Lecco; Antonio Pasquini, sindaco di Casargo; il presidente di Confindustria Lecco e Como; Confartigianato Lecco; Confcommercio Lecco; associazione Api Lecco e Sondrio; il presidente di Lariofiere; il vicepresidente della Camera di Commercio Como e Lecco, il tenente colonnello del Comando dei Carabinieri di Lecco e il presidente di Federalalberghi.

“Voglio ringraziare le istituzioni e le persone presenti per l’affetto che hanno dimostrato alla scuola. La vostra presenza significa che siamo stati in grado di comunicare l’eccellenza della scuola e della nostra cucina. Voglio ringraziare anche tutto il personale dell’Istituto che ha contributo a organizzare questo anniversario con grande soddisfazione professionale e personale. Il prestigio e la soddisfazione del nostro agire è qualificata e testimoniata dalla presenza delle associazioni e degli enti territoriali che ci fanno capire che negli anni abbiamo intrapreso un percorso corretto, sostenuto con un rapporto di amicizia e sponsorizzazioni, anche economiche, necessarie per continuare questo percorso. Ci tengo a ringraziare il direttore Marco Cimino che si impegna ogni giorno e fa tutto con il cuore e ringrazio i CdA precedenti per aver reso la scuola l’orgoglio che è ora e, come ultimo, ringrazio l’attuale CdA per proseguire in questo viaggio emozionante” commenta il presidente Francesco Maria Silverij.