CORTENOVA CALCIO: VERGOTTINI AL 90′ REGALA VITTORIA E PLAYOUT

Data pubblicazione 7 Maggio 2023

VERCURAGO – Era vietato sbagliare per il Cortenova nella delicatissima trasferta di Vercurago e i valsassinesi non hanno deluso le aspettative. Con la sofferta vittoria per 2-1 la squadra di mister Sozzi si regala i playout per tentare di restare in questa categoria, che verranno giocati nei due prossimi weekend contro l’Albosaggia Ponchiera.

Cortenova che parte con lo spirito giusto e nei primi minuti si rende pericoloso due volte con Selva, i cui tentativi vengono rimpallati dai difensori di casa. Col passare dei minuti il Vercurago prende campo e cerca di infilare la retroguardia valsassinese. Al 20° Burini si libera dal limite dell’area, ma la sua conclusione si spegne di poco sul fondo. Fuori misura anche il tentativo di Cazzaniga 10 minuti più tardi. Al 40° Bellati recupera palla a metà campo e si lancia da solo in contropiede, incrociando perfettamente per il primo gol in campionato che vale l’1-0.

Nella ripresa Cortenova decisamente più aggressivo. Al 50° Sergio Fazzini calcia di potenza da fuori area, sulla respinta arriva ancora Bellati che non riesce a indirizzare il pallone in porta. Al 60° Vergottini scappa sulla sinistra e prova a mettere il pallone in mezzo, la difesa respinge e Gritti, dal limite dell’area, strozza troppo il tiro col sinistro. Occasionissima anche per Diakhate, bravo a crederci su un pallone che sembrava perso, ma troppo titubante nel cercare di saltare il portiere ospite.

Quando il match sembrava in controllo, ecco il pareggio dei lecchesi. A 10 minuti dalla fine il neoentrato Lozza semina il panico sulla sinistra e mette un cross basso per Compaore, il cui tiro debole viene deviato da Busi e beffa l’incolpevole Corallo.

Il Cortenova non smette di attaccare alla ricerca del gol che varrebbe lo spareggio: ci prova Maroni direttamente da punizione, ma il suo destro sfiora la traversa di un nulla. Al 90° Gritti lancia Mattia Vergottini nell’uno contro uno col portiere avversario: l’attaccante valsassinese è bravo a portarsi la palla sul sinistro e a timbrare il gol che vale la vittoria e il playout.

Cortenova che, dunque, avrà ancora 180 minuti per cercare la salvezza.

RedSpo