VALSASSINANEWS AD ANSOMEETING COI BIG DELL’EDITORIA DIGITALE ITALIANA. TRA GOOGLE, FACEBOOK E IL FUTURO DEL WEB

Data pubblicazione 8 Maggio 2023

PIETRA LIGURE (SV) – Oltre 100 protagonisti del panorama italiano dell’informazione on line, dal locale al nazionale, si sono confrontati in Liguria nell’evento di tre giorni dedicato al mondo dell’editoria digitale Ansomeeting.

Tra convegni e tavole rotonde, tante occasioni per incontrare giornalisti, editori, stakeholder e aziende che lavorano nel mondo delle digital news.

Presenti a Pietra Ligure anche i vertici di IperG, la società editrice di Valsassinanews, Lecco News, Lario News e gli altri quotidiani on line dell’omonimo network.

L’occasione per confrontarsi tra “simili” (decine e decine di giornali web di tutta Italia) e grandi nomi della Rete – dagli esponenti di Google Italia a quelli di Facebook ad altre realtà di primaria importanza nello scenario dell’informazione digitale e dei servizi connessi.

A destra Flavio Arzarello, public policy manager Meta Italia (Facebook)

Tra gli aspetti principali trattati nel meeting – nel quale più volte sono stati citati e interpellati i “nostri” quotidiani – la necessità di differenziare giornalismo e contenuti on line non intermediati: i lettori colgono sempre meno la differenza tra le notizie vere e proprie, quelle filtrate, verificate e scritte dai professionisti del giornalismo e le (spesso fake) “news” veicolate senza alcun controllo sui diversi social. Il panorama italiano della comunicazione digitale è costituito da una cospicua quantità di testate, prevalentemente medio-piccole ma tutte profondamente radicate nei territori di appartenenza: da Asti a Senigallia, da Siracusa a Torino, Lecco e Salerno, tutti hanno riscontrato come – specialmente dopo i mesi di emergenza Covid – la credibilità e la fiducia dei mezzi d’informazione su internet siano cresciute e si sia rafforzato il rapporto tra i lettori e i “loro” giornali.

Più veloci ma non per questo meno attendibili, sempre vicinissimi alle esigenze e istanze delle aree di appartenenza. Ben rappresentate in tutta la penisola da notiziari accurati e puntuali frutto di aziende editoriali che, seppure singolarmente spesso minuscole sono al centro della scena del singolo territorio. Ma il ‘mood’ dell’Ansomeeting di Pietra Ligure è stato anche quello dell’unione tra queste centinaia di realtà editoriali le quali, se e quando davvero coese, costituiscono un soggetto gigante e in grado di sommare milioni e milioni di lettori nell’intero Paese Italia. Come nessuno dei cosiddetti “giornaloni”.

Tornando a noi (e voi), gli esponenti di Valsassinanews e delle testate collegate hanno dato origine a un confronto “extra”, non previsto nel programma ufficiale del congresso: verificata la comunanza di interessi a proposito delle cosiddette Aree Interne, abbiamo avviato una riunione e soprattutto un progetto editoriale che riguarderà molte zone “disagiate” dell’intera nazione. Ne parleremo a breve, in queste stesse pagine.

VN