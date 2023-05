FONDO SVILUPPO MONTAGNA: 4 MILIONI PER IMPRESE FEMMINILI INNOVATIVE SITUATE IN COMUNI MONTANI

Data pubblicazione 10 Maggio 2023

ROMA – Approvato il bando che destina circa 4 milioni di euro per finanziare imprese femminili innovative situate in Comuni montani.

“Questo finanziamento – commenta l’europarlamentare Alessandro Panza, responsabile delle politiche per le aree montane della Lega e consigliere per la Montagna del Ministro per gli Affari Regionali – mira a supportare investimenti ad alto contenuto tecnologico e innovativo, promuovendo la crescita economica delle donne che operano in territori montani. Un’iniziativa che si colloca nell’ambito delle misure che il ministro Calderoli ha predisposto con il governo per supportare i cittadini che vivono in montagna, come il raddoppio dei fondi Fosmit e la creazione di una nuova Legge sulla montagna per la valorizzazione e nel sostegno di questi territori, che rappresentano un patrimonio importante per il Paese. Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 12 del 30 maggio 2023. Le agevolazioni previste si sostanziano in un contributo a fondo perduto per un importo non superiore al 70% delle spese ammissibili. – conclude Panza.

Qui il link al bando con tutte le informazioni: https://www.affariregionali.it/comunicazione/notizie/2023/maggio/fondo-per-lo-sviluppo-delle-montagne-italiane-avviso-pubblico-per-le-imprese-femminili-innovative-montane-ifim/