VOTA FINO A DOMANI IL SONDAGGIO SULLA “CAPITALE” DELLA VALSASSINA

Data pubblicazione 10 Maggio 2023

VALSASSINA – La consueta consultazione on line di VN sta proponendo per una settimana ai nostri lettori un quesito un po’ “particolare”: questa volta infatti parliamo della ipotetica “capitale della Valsassina” chiedendo dove la collocheresti.

Per esprimere il tuo parere puoi rispondere attraverso il sondaggio di Valsassinanews – che è in corso (in testa le risposte “Nessun paese” e Barzio“) e avrà termine nella mattinata di domani, giovedì 11 maggio.

Fino ad allora si può partecipare votando la propria preferenza

CHE LOCALITÀ CONSIDERI "CAPITALE DELLA VALSASSINA"? Nessun paese

Primaluna

Premana

Barzio

Introbio

È sempre il solito magna-magna

