PESCA SPORTIVA: DE BERNARDI VICECAMPIONE ITALIANO, GALPERTI 6° ASSOLUTO

Data pubblicazione 16 Maggio 2023

PONTREMOLI (MS) – Strepitoso successo per Bruno De Bernardi (società Amici del Caldone) sul podio ai Campionati italiani di pesca alla trota in torrente, categoria veterani. Sessanta i concorrenti alla finale: De Bernardi ha totalizzato 3 penalità perdendo il titolo solo per mezzo punto. Da segnalare il sesto posto assoluto di Italo Galperti della Sps Valsassinese.

Le gare si sono disputate sul torrente Magra, buona l’organizzazione che ha predisposto un campo gara perfetto. Raggiante De Bernardi per l’ottimo risultato raggiunto.