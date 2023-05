EVENTI: TEATRO DI MIMO E CLOWN PER BAMBINI SABATO A PRIMALUNA

Data pubblicazione 21 Maggio 2023

PRIMALUNA – E se un giorno arrivasse nella vostra città qualcuno proveniente da un altro paese? E se questo qualcuno fosse molto diverso da voi e venisse ad abitare proprio nell’appartamento vicino al vostro? Sabato 27 maggio alle 16, il Comune di Primaluna propone uno spettacolo teatrale di mimo e clown per famiglie e bambini dai 3 anni in su. Appuntamento nell’aula al piano terra della Scuola dell’Infanzia in via San Rocco, a Primaluna. La partecipazione è gratuita.

La Bianca, la Blu e la Rossa

“Questa è la storia di una città dove tutto è blu. Blu, un monocolore che non è solo esteriore ma che si estende anche all’animo. Qui abita la Blu che, come tutti gli abitanti, vive secondo regole precise, in silenzio, in modo schematico e totalmente pianificato. Ogni giorno è uguale a quello prima e uguale a quello dopo. Ognuno vive per sé.

Una mattina arriva in città la Rossa che giocando e divertendosi sconvolge totalmente l’ordine della città. Nessuno aveva mai visto quel colore e soprattutto nessuno dei blu aveva mai avuto il tempo di giocare né di divertirsi.

La città entra nel panico e le forze dell’ordine cercano di isolare e imprigionare la Rossa. Per fortuna non c’è nessuna legge che impedisca ad un abitante di essere rosso.

La presenza della Rossa si rivelerà un tesoro per la Blu che scoprirà la forza della libera espressione, della creatività, della capacità di uscire dagli schemi, il coraggio di sperimentare e di aprirsi al diverso scoprendo nuove possibilità”.

Una scatola magica (con botole profondissime, ascensori impazziti, funi, tapis roulant, molle e rotaie) tre clownesse in un’unica attrice e una storia per parlare ai più piccoli dell’incontro con qualcuno che è diverso da noi. Per abbracciare nuove scoperte, arricchirci, arricchire e crescere insieme.