SCV, NUOVO PULMINO PER IL TRASPORTO DISABILI. LA FESTA SABATO 27 MAGGIO

Data pubblicazione 21 Maggio 2023

INTROBIO – Il Soccorso Centro Valsassina inaugura un nuovo pulmino dedicato al trasporto scolastico dei ragazzi disabili. Il nuovo mezzo è un Volkswagen Transporter T6 e andrà a sostituire il VW Transporter del 2007 che ha percorso 342.000 km effettivi.

Il pulmino è stato acquistato grazie al contributo del 5×1000 dei cittadini, ad un contributo di Fondazione Cariplo e alla raccolta fondi di mercatini natalizi, calendari e uova di cioccolato pasquali. “Voglio però evidenziare – spiega il presidente Ambrogio Canepari – anche il gesto di una signora che per il suo compleanno, una età importante, ha raccolto tra le sue amiche una bella cifra e l’ha donata alla nostra associazione, con la richiesta di restare anonima”.

Per festeggiare il nuovo pulmino ci si ritroverà sabato 27 maggio al Pra Baster di Introbio per un aperitivo, alle 18, e una cena toscana (i dettagli in locandina) a cui tutta la popolazione è invitata, ed il ricavato verrà in parte devoluto alla associazione stessa.