VIABILITÀ. INFO TRENI, BUS E BATTELLI DOPO LA FRANA DI FIUMELATTE

Data pubblicazione 21 Maggio 2023

MILANO – La linea ferroviaria Milano-Lecco-Sondrio-Tirano rimane chiusa tra Lierna e Bellano a causa della frana che si è verificata venerdì 19 maggio. I collegamenti da e per Milano/Valtellina avvengono con trasferimenti in bus dalle stazioni di Lecco e Colico. I treni continueranno a servire le località rivierasche fino a Lierna (da Sud) e Bellano (da Nord). Per la mobilità locale tra Lierna, Varenna e Bellano sono stati istituiti collegamenti via lago con battelli.