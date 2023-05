CALCIO: SETTIMANA DI OPEN DAY GRATUITI AL GSO BALLABIO

Data pubblicazione 22 Maggio 2023

BALLABIO – Il GSO Ballabio, la società calcistica di Ballabio, organizza per la settimana dal 22 al 28 maggio una serie di Open Day gratuiti nei giorni dei propri allenamenti per giocare nelle proprie squadre nella stagione 2023/2024. Il Ballabio è affiliata alla Bluceleste Academy, unica società della Valsassina e avere legami diretti con il sodalizio del settore giovanile della Calcio Lecco. Anche la squadra femminile cerca calciatrici per la nuova stagione rivolto alle ragazze non solo del paese ma anche della Valsassina e del territorio lecchese.

Per partecipare è necessario presentarsi nei giorni e orari indicati muniti di adeguata attrezzatura sportiva.

Ecco l’elenco delle giornate con gli orari:

UNDER 10 2014-2015 – LUNEDI 22/5 18:30-20:00

FEMMINILE 2008 e precedenti – MARTEDI 23/5 e 30/5 20:30-22:30 – info 339.3213687

ESORDIENTI 2011-2012 – MERCOLEDI 24/5 18:30-20:00

UNDER 12 2013 – GIOVEDI 25/5 18:00-19:30

PRIMI CALCI 2016-2017-2018 – VENERDI 26/5 17:15-18:45

Per info scrivere a: asdgsoballabio@gmail.com