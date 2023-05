CONCENEDO, PROGETTO ESECUTIVO PER LA PISTA ‘TAGLIAFUOCO’ VERSO MASONE

Data pubblicazione 22 Maggio 2023

BARZIO – Procede il progetto della nuova strada agro-silvo-pastorale tra Concenedo, località Masone e la funivia per i Piani di Bobbio. Il Comune di Barzio, per determina del responsabile dell’ufficio tecnico architetto Silvia Nogara, ha dato mandato ai geometri Mauro Ghezzi e Martino Buccio di Bagolino (BS) per la progettazione esecutiva della “Vasp intercomunale a servizio dei boschi e dell’antincendio boschivo delle aree comunali sopra Concenedo”.

L’incarico è stato affidato allo studio tecnico bresciano che ha presentato una offerta al ribasso dell’1% e prevede dunque l’impegno della somma di 20.979,13 euro. Per l’opera il Comune ha stimato un costo complessivo di poco inferiore 190mila euro.

RedBar